Alkohol im Karstadt-Gebäude gestohlen: Polizei fasst Ladendieb

Ein 27-Jähriger wird am Montag bei einem Ladendiebstahl in Augsburg beobachtet. Nach einer kurzen Flucht wird er von den Ermittlern gestellt.

Ein 27-jähriger Mann hat am Montag Alkohol aus dem Karstadt-Kaufhaus in der Bürgermeister-Fischer-Straße gestohlen. Nach Angaben der Polizei nahm der Mann den Alkohol gegen 13 Uhr an sich und floh daraufhin. „Ein Mitarbeiter beobachtete dies“, heißt es von den Ermittlern weiter. Die Polizei nahm den Mann kurze Zeit später im näheren Umfeld fest und stellte die gestohlenen Gegenstände sicher. Die Beamten entließen den 27-Jährigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen. Gegen den Verdächtigen wird nun wegen Ladendiebstahls ermittelt. (jaka)