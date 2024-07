Dieb mit Waffe unterwegs: Polizei ermittelt gegen 25-Jährigen

Ein 25-jähriger Mann hat am Mittwoch mehrere Getränke aus einem Supermarkt in der Bürgermeister-Fischer-Straße gestohlen. Nach Angaben der Polizei beobachtete ein Mitarbeiter des Geschäftes gegen 18.50 Uhr, wie der Mann zwei Getränkedosen einsteckte und den Kassenbereich verlassen wollte, ohne zu bezahlen. „Der Mitarbeiter hielt den Mann auf und verständigte die Polizei“, heißt es weiter. Bei der Durchsuchung entdeckten die Beamten ein griffbereites Klappmesser und die Getränkedosen bei dem 25-Jährigen. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls mit Waffen gegen ihn. Ebenfalls am Mittwoch stahlen eine 22-Jährige und ein 26-jähriger Mann Kleidungsstücke aus einem Bekleidungsgeschäft in der Bahnhofstraße. Der Polizei zufolge wurden sie ebenfalls durch einen Mitarbeiter beobachtet und angehalten. „Die Polizei stellte bei einer Durchsuchung die Kleidungsstücke sicher und übergab sie dem Geschäft“, heißt es weiter. Die Waren hatten einen niedrigen, dreistelligen Wert in Euro. (jaka)

