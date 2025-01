Dieb stiehlt hochwertiges Fahrrad – doch das taucht schnell wieder auf

Ein bislang unbekannter Täter hat am Freitag in der Zeit von 18.30 bis 19.30 Uhr in der Friedrich-Merz-Straße ein E-Bike gestohlen. „Der Besitzer hatte am Fahrrad einen AirTag angebracht“, berichtet die Polizei, also ein kleines Ortungsgerät. „So konnte es in der näheren Umgebung schnell geortet werden.“ Das Fahrrad hat einen Wert von etwa 1600 Euro. Die Beamten sicherten Spuren am Fahrrad und stellten es sicher. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2110. (jaka)

Fahrrad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis