Feuerwehr rückt zu Brand beim Diako aus

Einen Einsatz der Feuerwehr hat es am Donnerstagvormittag in der Fröhlichstraße im Bereich des Diakonissenkrankenhauses gegeben. Wie ein Sprecher der Berufsfeuerwehr Augsburg auf Anfrage mitteilt, seien die Einsatzkräfte gegen kurz nach 10 Uhr gerufen worden. Offenbar entstand in der Absauganlage einer Werkstatt ein Schwelbrand. Personen, heißt es, seien aber nicht in Gefahr gewesen, verletzt wurde auch niemand. Die Feuerwehr löschte den Brand schnell. (jaka)

