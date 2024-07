Flüchtiger Handtaschenräuber in der Innenstadt

Ein Unbekannter hat am Donnerstag gegen 23.30 Uhr eine 59-jährige Frau in der Innenstadt angesprochen und versucht, ihr die in der Armbeuge gehaltene Handtasche zu entreißen. Die Dame allerdings drehte sich laut Polizei vom Täter weg und stürzte dabei zu Boden, wovon sie leichte Verletzungen davontrug. Der erfolglose Räuber ergriff daraufhin die Flucht. Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen den Unbekannten wegen versuchten Raubes. Zum Zeitpunkt der Tat habe er laut Pressemitteilung der Polizei eine weiße Jacke getragen und hielt „eine Art weißes Kabel“ in der Hand. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen. (deum)

