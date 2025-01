Frau rastet in Tram am Königsplatz aus

Eine 22-jährige Frau hat am Mittwoch offenbar mehrere Personen in einer Straßenbahn Höhe Königsplatz geschlagen und bedroht. Wie die Polizei berichtet, hatten Zeugen gegen 10 Uhr die Ermittler informiert. Sie „teilten mit, dass die 22-Jährige mehrere Personen beleidige und schlage“, heißt es von der Polizei. Da die Frau sich nicht habe beruhigen lassen und auch gegenüber der Polizeistreife äußerst aggressiv gewesen sei, habe man die 22-Jährige festgenommen. Sie soll sich auch gegen die polizeilichen Maßnahmen gewehrt und Polizisten beleidigt haben. Sie kam daher in den Arrest. Eine Polizistin wurde nach Angaben der Ermittler leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung, Beleidigung, Widerstands und Körperverletzung gegen die 22-jährige Frau. (jaka)

