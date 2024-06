Frauen geraten am Roten Tor in Streit - und zu Boden

Ein handfester Streit hat sich zwischen zwei Spaziergängerinnen am Sonntagmorgen am Roten Tor entwickelt. Die Polizei bittet um Zeugen.

Zwei Spaziergängerinnen sind am Sonntag gegen 10 Uhr am Roten Tor in einen Streit geraten. Es blieb nicht bei Worten. Der Streit entwickelte sich laut Polizei zu einer körperlichen Auseinandersetzung, die offenbar auf dem Boden weiter ausgetragen wurde. Eine der Frauen hatte drei Hunde bei sich.

Der genaue Verlauf der Streitigkeit ist noch nicht abschließend geklärt und aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter 0821/323 - 3821 zu melden. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Körperverletzung. (ina)