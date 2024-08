Frauen stehlen Kleidung aus Kaufhaus in der Annastraße

Zwei Frauen haben am Samstag versucht, Kleidungsstücke aus einem Kaufhaus in der Annastraße zu stehlen. Wie die Polizei mitteilte, beobachtete gegen 19.30 Uhr ein Mitarbeiter die beiden, wie sie das Kaufhaus mit einem Kinderwagen und mehreren vollen Taschen ohne zu bezahlen verließen und stoppte sie. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten im Kinderwagen und in den Taschen mehrere Kleidungsstücke. Es entstand ein Beuteschaden im dreistelligen Bereich. Die Beamten übergaben die Kleidungsstücke anschließend wieder an das Kaufhaus. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen die 31-Jährige und die 40-Jährige. (att)

