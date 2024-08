Jugendliche sollen auf Kontrahenten eingetreten haben

Im Bereich der Straße „An der blauen Kappe“ ist es am Montag gegen 19.45 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Nach Auskunft der Polizei waren zwei 18- und 19-Jährige mit sechs bislang unbekannten Männern oder Jugendlichen in Streit geraten. „Dieser endete letztlich darin, dass die beiden 18- und 19-Jährigen körperlich angegangen wurden“, so die Polizei.

Die unbekannten Männer traten demnach dabei auf den am Boden liegenden 19-Jährigen ein. Er erlitt dadurch leichte Verletzungen. Auch der 18-Jährige wurde geschlagen. Die unbekannten Männer oder Jugendliche sollen jeweils etwa 17 Jahre alt sein und ein „südländisches Aussehen“ haben; einer der Täter trug der Beschreibung zufolge eine kurze Hose und einen weißen Pullover.

„Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief ohne Erfolg“, berichtet die Polizei. Sie bittet Zeugen, die die Auseinandersetzung mitbekommen haben oder Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden. (jaka)