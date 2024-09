Jugendlicher soll älteren Mann angegriffen haben

Mehrere Jugendliche sollen am Sonntag in der Langenmantelstraße einen älteren Mann angegriffen haben. Der Polizei zufolge attackierte ein Jugendlicher das Opfer gegen 5.45 Uhr am Morgen. „Ein weiterer unbekannter Jugendlicher beleidigte zudem diesen Mann“, heißt es von der Polizei weiter. Der Mann selbst ist bei der Polizei bisher namentlich allerdings nicht bekannt. Zeugen berichteten den Ermittlern, dass die Jugendlichen mit einer Straßenbahn in Richtung Haunstetten gefahren seien. Beamte einer Polizeistreife kontrollierten an der Haltestelle Fischertor zwei Jugendliche, die sie der Tätergruppe zuordnen. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Beleidigung und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323- 2110 entgegen. (jaka)