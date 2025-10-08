Icon Menü
Augsburg-Innenstadt: Kundinnen in Läden bestohlen: Polizei ermittelt wegen Handtaschendiebstahls

Augsburg-Innenstadt

Kundinnen in Läden bestohlen: Polizei ermittelt wegen Handtaschendiebstahls

Zwei Frauen werden in Geschäften in der Innenstadt von Augsburg bestohlen. Die Polizei sucht den oder die Täter und bittet um Hinweise.
    Die Polizei in Augsburg ermittelt wegen Handtaschendiebstahls in zwei Fällen.
    Die Polizei in Augsburg ermittelt wegen Handtaschendiebstahls in zwei Fällen. Foto: Alexander Kaya (Symbol)

    Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstag gegen 13.30 Uhr einen Geldbeutel aus der Handtasche einer 54-jährigen Frau in einem Bekleidungsgeschäft in der Annastraße gestohlen. Der Polizei zufolge liegt der Wert der Beute im niedrigen dreistelligen Eurobereich. Zu einem ähnlichen Delikt kam es ebenfalls am Dienstag gegen 15 Uhr. Hier „entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Geldbeutel aus der Handtasche einer 90-jährigen Frau in einem Bekleidungsgeschäft in der Bahnhofsstraße“, so die Polizei. Der Wert der Beute liegt in dem Fall im mittleren dreistelligen Eurobereich. Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen Diebstahls aus einer Handtasche und erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821. (jaka)

