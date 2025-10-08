Kundinnen in Läden bestohlen: Polizei ermittelt wegen Handtaschendiebstahls

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstag gegen 13.30 Uhr einen Geldbeutel aus der Handtasche einer 54-jährigen Frau in einem Bekleidungsgeschäft in der Annastraße gestohlen. Der Polizei zufolge liegt der Wert der Beute im niedrigen dreistelligen Eurobereich. Zu einem ähnlichen Delikt kam es ebenfalls am Dienstag gegen 15 Uhr. Hier „entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Geldbeutel aus der Handtasche einer 90-jährigen Frau in einem Bekleidungsgeschäft in der Bahnhofsstraße“, so die Polizei. Der Wert der Beute liegt in dem Fall im mittleren dreistelligen Eurobereich. Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen Diebstahls aus einer Handtasche und erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821. (jaka)

86153 Innenstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Handtaschendiebstahl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis