Männer sollen Straßenbahn mit Graffiti beschmiert haben

Polizeibeamte haben am Montag einen 20-Jährigen und zwei 23-Jährige in der Gögginger Straße festgenommen. Die Verdächtigen sollen eine Straßenbahn mit Bundstiften beschmiert haben, heißt es. Gegen 22.30 Uhr hatte den Angaben zufolge ein Zeuge der Polizei mitgeteilt, dass drei Männer am Königsplatz Teile der Straßenbahn mit Graffiti beschädigt hätten. „Im Rahmen einer Fahndung“ habe man daraufhin das Trio im näheren Umfeld angetroffen, so die Polizei. „Die Beamten stellten bei weiteren Durchsuchungen Stifte bei den Männern sicher“, dabei soll einer der Männer einen Polizisten beleidigt haben. Durch die Schmierereien entstand laut Polizei ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Eurobereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. (jaka)

