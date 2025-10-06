Icon Menü
Augsburg-Innenstadt: Mann in psychischem Ausnahmezustand löst Polizeieinsatz aus

Augsburg-Innenstadt

Mann in psychischem Ausnahmezustand löst Polizeieinsatz aus

Ein 23-Jähriger fuchtelt am Königsplatz mit einem Besteckmesser herum und verstört Passanten. Verletzt wird aber niemand.
    Ein 23-Jähriger hat am Königsplatz in Augsburg einen Polizeieinsatz ausgelöst.
    Ein 23-Jähriger hat am Königsplatz in Augsburg einen Polizeieinsatz ausgelöst. Foto: Quirin Hönig (Symbol)

    Ein Mann ist am Samstag am Königsplatz offenbar in einen psychischen Ausnahmezustand geraten. Nach Auskunft der Polizei hatten Passanten gegen 11.30 Uhr die Beamten gerufen, da der 23-Jährige „gestikulierend mit einem Besteckmesser in der Hand vor einer Bank“ gestanden hatte. „Es kam zu keinem Kontakt zwischen dem 23-Jährigen und Passanten“, so die Polizei. Verletzt wurde ebenfalls niemand. Polizisten kontrollierten den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. (jaka)

