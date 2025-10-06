Mann in psychischem Ausnahmezustand löst Polizeieinsatz aus

Ein Mann ist am Samstag am Königsplatz offenbar in einen psychischen Ausnahmezustand geraten. Nach Auskunft der Polizei hatten Passanten gegen 11.30 Uhr die Beamten gerufen, da der 23-Jährige „gestikulierend mit einem Besteckmesser in der Hand vor einer Bank“ gestanden hatte. „Es kam zu keinem Kontakt zwischen dem 23-Jährigen und Passanten“, so die Polizei. Verletzt wurde ebenfalls niemand. Polizisten kontrollierten den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. (jaka)
Augsburg-Innenstadt
