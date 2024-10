Mann mit Rauschgift und offenem Haftbefehl läuft Polizei in die Arme

Polizeibeamte haben am Samstag bei einer Kontrolle eines 30-jährigen Mannes in der Ulmer Straße Rauschgift sichergestellt. „Zudem wurde der Mann wegen eines Haftbefehls gesucht“, heißt es von den Ermittlern. Den Angaben der Polizei zufolge war der 30-Jährige gegen 19.30 Uhr im Rahmen eines anderen Polizeieinsatzes überprüft worden. Bei der Kontrolle fanden die Beamten unter anderen mehrere Tabletten, so die Polizei. „Die Polizeibeamten stellten das Rauschgift sicher“, heißt es weiter. Zudem stellten die Ermittler fest, dass der Mann aufgrund eines Haftbefehls gesucht wurde. Die Beamten nahmen den 30-Jährigen daher fest und brachten ihn in den Arrest. Die Polizei ermittelt nun unter andere wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und dem Arzneimittelgesetz gegen den 30-jährigen Mann. (jaka)

