Mann pöbelt Passanten in der Bahnhofstraße an

Ein 24-Jähriger soll am Mittwoch Passanten angepöbelt und Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet haben. Nach Auskunft der Polizei war der Mann gegen 18.45 Uhr zu Fuß in der Bahnhofstraße unterwegs gewesen und habe hier andere Menschen verbal attackiert, „welche daraufhin die Polizei verständigten“, heißt es weiter. Die Beamten wollten den Mann demnach anhalten, um mit ihm zu sprechen und dessen Personalien festzustellen. „Der 24-Jährige zeigte sich aggressiv und wehrte sich erheblich“, teilt die Polizei mit. Dabei wurden zwei Beamte leicht verletzt. Der Mann wurde über Nacht in den Polizeiarrest gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 24-Jährigen. (jaka)

