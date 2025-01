Mann schießt mit Schreckschusswaffe aus dem Fenster

Ein 27 Jahre alter Mann hat am Dienstag im Bereich der Innenstadt gegen 23 Uhr mit einer Schreckschusswaffe aus dem Fenster seiner Wohnung geschossen. „Als er anschließend seine Wohnung verließ, wurde er bereits von den eingetroffenen Polizeikräften in Empfang genommen“, heißt es von der Polizei. Der 27-Jährige „gab die Schussabgabe ohne Umschweife zu, in seinem Rucksack konnte die Schreckschusswaffe und Munition aufgefunden und sichergestellt werden“, so die Polizei, die nun wegen eines Vergehens nach dem Waffengesetz gegen den Mann ermittelt. (jaka)

