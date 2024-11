Mann schlägt Frau in Tram der Linie 1

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es am Sonntag in einer Straßenbahn am Moritzplatz gekommen. Gegen 17.30 Uhr war eine 32-Jährige in der Straßenbahn der Linie 1 unterwegs gewesen, berichtet die Polizei. „Hierbei ging ein bislang unbekannter Täter die 32-Jährige offenbar zunächst verbal an“, heißt es weiter. Anschließend soll der bislang Unbekannte die 32-Jährigen nach derzeitigen Erkenntnissen auch geschlagen haben, so die Polizei. Der Verdächtige wird wie folgt beschrieben: Er soll etwa 1,70 Meter groß und 50 Jahre alt sein, hatte den Angaben zufolge ein „osteuropäisches/slawisches Aussehen“ und sprach vermutlich Russisch. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und nimmt Hinweise nimmt unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen. (jaka)

Straßenbahn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis