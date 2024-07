Mann soll Frau sexuell belästigt haben

Ein bislang unbekannter Täter soll am Samstag eine Frau in der Innenstadt sexuell belästigt haben. Nach Angaben der Polizei fasste der Mann gegen 5.30 Uhr einer 29-jährigen Frau in der Remboldstraße in den Schritt und floh danach in Richtung Provinostraße. Eine Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg. Beschrieben wird der Täter wie folgt: Er soll etwa 35 Jahre alt sein, trug den Angaben zufolge eine schwarze, auffällige Brille, eine kurze beige Hose, ein graues Sweatshirt und hatte braune, gegelte Haare. Die Polizei ermittelt nun wegen sexueller Belästigung und bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden. (jaka)

