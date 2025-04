Mann soll junge Frau in der Maxstraße sexuell belästigt haben

Ein bislang unbekannter Täter soll am Montag eine 20-Jährige in der Maximilianstraße sexuell belästigt haben. Den Angaben der Polizei zufolge war der Mann gegen 5.50 Uhr in der Straße unterwegs gewesen; er soll zu der Zeit mit dem Fahrrad hinter der jungen Frau gefahren sein. Anschließend soll er sie belästigt haben. Die 20-Jährige alarmierte die Polizei. Der Unbekannte floh auf seinem Fahrrad in Richtung Predigerberg. Er wird wie folgt beschrieben: Er soll etwa 30 Jahre alt sein, schwarze Haare und ein arabisches Erscheinungsbild haben; den Ermittlungen zufolge trug er eine grüne Jacke. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden. (jaka)

