Mann wird nach Einbruch in Apotheke festgenommen

Ein Zeuge beobachtet, wie ein 48-Jähriger in eine Apotheke in Augsburg eindringt. Der Mann stiehlt dort Medikamente – und isst laut Polizei auch verschiedene Lebensmittel.

Ein 48-Jähriger ist am Sonntag gewaltsam in eine Apotheke in der Viktoriastraße eingedrungen. Gegen 5.30 Uhr beobachtete der Polizei zufolge ein Passant, wie der 48-Jährige in die Apotheke einbrach, der Zeuge informierte daraufhin die Polizei. Der 48-Jährige "entwendete Medikamente und aß diverse Lebensmittel im mittleren zweistelligen Bereich", so die Polizei. Als die Beamten in der Apotheke eintrafen, war der Mann noch vor Ort und wurde von ihnen vorläufig festgenommen. "Der Mann wurde anschließend aufgrund gesundheitlicher Beschwerden in ein Krankenhaus gebracht", heißt es von der Polizei. In der Apotheke entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls gegen den 48-Jährigen. (jaka)