Mutmaßliche Diebesbande geht der Polizei ins Netz

Eine 37 Jahre alte Frau soll am Mittwoch im Zeitraum von 11 bis 12.20 Uhr Waren aus einem Kaufhaus in der Bürgermeister-Fischer-Straße gestohlen haben. „Polizeibeamte nahmen die 37-Jährige daraufhin fest“, berichten die Ermittler. Nach Auskunft der Polizei hatte die Mitarbeiterin des Kaufhauses die Frau dabei beobachtet, wie sie etwas gestohlen hatte, in ein Auto gestiegen und davongefahren war. Die Polizei stoppte das Auto daraufhin am Theodor-Heuss-Platz und nahmen die 37-Jährige fest. Die Beamten durchsuchten auch den 62-jährigen Fahrer und das Auto. Dabei fanden sie die gestohlenen Waren auf und stellten diese sicher. Die Beute hatte nach Polizeiangaben einen Gesamtwert im unteren vierstelligen Eurobereich. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde die 37-jährige Frau wieder entlassen. Die Polizei ermittelt nun wegen Bandendiebstahls gegen den 62-jährigen Fahrer und die 37-Jährige. (jaka)

