Parfüms für über 1000 Euro bei Ladendieben gefunden

Zwei Ladendiebe haben am Freitagmittag in einer Drogerie in der City-Galerie offenbar ordentlich zugelangt. Sie wurden allerdings beobachtet und müssen nun mit Konsequenzen rechnen.

Die beiden 21- und 36-jährigen Männer füllten laut Polizei diverse Parfümflaschen in einen Rucksack. Anschließend wollten sie ohne zu zahlen das Geschäft verlassen. Ein Mitarbeiter, der den Vorgang beobachtet hatte, griff ein und rief die Polizei. Die Beamten fanden schließlich Waren im Wert von über 1000 Euro im besagten Rucksack, berichtet die Polizei.

Das Handy eines Mannes wurde als Beweismittel sichergestellt und wird nun im Rahmen der Ermittlungen ausgewertet. Die Polizei ermittelt jetzt gegen die beiden Männer wegen Ladendiebstahls. (ina)