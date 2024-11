Polizei ermittelt nach Betrug per E-Mail

Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum von Dienstag bis Mittwoch einen 37-jährigen Mann um einen mittleren vierstelligen Geldbetrag gebracht. Nach Auskunft der Polizei erhielt der 37-Jährige am Dienstag eine E-Mail. „Diese machte den Anschein, dass sie von seinem Vorgesetzten stammte“, so die Polizei weiter. In der E-Mail wurde der 37-Jährige den Angaben zufolge aufgefordert, für alle Mitarbeiter Onlinegutscheine als Weihnachtsgeschenke zu besorgen und diese per Mail zu übersenden. „Im Nachgang bemerkte der Mann, dass die Mail nicht von seinem Vorgesetzten stammte“, heißt es weiter. Der 37-Jährige meldete den Vorfall der Polizei. Der Mann konnte rund die Hälfte der gekauften Gutscheine zurückerstatten lassen. Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs gegen den unbekannten Täter. (jaka)

