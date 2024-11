Polizei ermittelt nach Graffiti

Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum von Freitag, 12 Uhr, bis Montag, 8 Uhr, ein Zugangstor in der Bahnhofsstraße mit Graffiti besprüht. „Nach ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro“, berichtet die Polizei. Ein ähnliches Delikt ereignete sich im Zeitraum von Dienstag, 11 Uhr, bis Mittwoch, 8 Uhr. In der Zeit „besprühte ein bislang unbekannter Täter eine Garagenwand im Kettengäßchen“, so die Polizei, die den Sachschaden in dem Fall ebenfalls mit 500 Euro angibt. Die Polizei ermittelt nun in den oben genannten Fällen wegen Sachbeschädigung. Sie bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden. (jaka)

