Polizei erwischt Rollerdiebe und nimmt sie fest

Ein 16-jähriger Jugendlicher und ein 39 Jahre alter Mann sollen am Mittwoch einen Roller am Proviantbach gestohlen haben. „Die Polizei nahm die beiden männlichen Personen am Abend fest“, heißt es von den Ermittlern. Nach Angaben der Polizei kontrollierten Einsatzkräfte die beiden Verdächtigen am Abend, als die beiden auf dem Roller in der Derchinger Straße unterwegs waren. Bei der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Roller am Nachmittag gestohlen worden war. „Die Polizei nahm den 16-Jährigen und den 39-Jährigen fest und stellte den Roller sicher“, heißt es von der Polizei. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten den 39-Jährigen und übergaben den 14-Jährigen an dessen Erziehungsberechtigten. Gegen beide Verdächtige wird nun wegen Diebstahls ermittelt. (jaka)

