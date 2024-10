Polizei stellt Cannabis bei Kontrolle sicher

Polizisten haben am Montag einen bei einem 23-jährigen Mann in der Provinostraße eine nicht erlaubte Menge Cannabis sichergestellt. Wie die Polizei berichtet, hatten die Beamten gegen 19 Uhr einen 21-jährigen Autofahrer in der Straße kontrolliert. „Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellen die Beamten fest, dass der 23-jährige Beifahrer im Besitz einer nicht erlaubten Menge an Cannabis war“, so die Ermittler. Die Beamten stellten das Cannabis sicher. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz gegen den 23-jährigen Beifahrer. (jaka)

