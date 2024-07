Raub-Täter sollen Mann mit Messer bedroht haben

Zwei bislang unbekannte Täter haben am Dienstag gegen 3.25 Uhr in der Nacht in der Rote-Torwall-Straße von einem 33-Jährigen Bargeld gefordert. Dabei sollen die Täter auf ein Messer gedeutet haben, das sich im Hosenbund einer der beiden befand. Das 33-jährige Opfer flüchtete und verständigte die Polizei. Den Angaben zufolge werden die Täter beschrieben als etwa 30 Jahre mit osteuropäischem Aussehen – einer von ihnen ist braunhaarig, kräftig und hat zur Tatzeit einen Vollbart und der andere hat dunkelblondes Haar und ist schlank. Nach Angaben der Polizei wird jetzt wegen räuberischer Erpressung ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden. (ehre)

