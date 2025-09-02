Rollerfahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Ein 20 Jahre alter Rollerfahrer ist am Montag vor der Polizei geflohen. Die Einsatzkräfte stoppten ihn. Den Angaben der Polizei zufolge hatten Beamte einer Streife den Mann und seinen Mitfahrer gegen 17.45 Uhr am Predigerberg kontrollieren wollen, da beide Männer ohne Helm unterwegs gewesen waren. „Der 20-Jährige ignorierte daraufhin die Anhaltesignale der Streife und flüchtete zunächst“, heißt es von der Polizei. Hierbei fuhr er mit dem Roller unter anderem auch über einen Gehweg, „wodurch offenbar zwei Passanten ausweichen mussten“. Schließlich flohen die beiden Männer zu Fuß weiter. Die Beamten fahndeten nach dem 20-jährigen Rollerfahrer und stellten ihn. Der Mitfahrer entkam zunächst. Er soll etwa 1,65 Meter groß und zwischen 15 und 20 Jahre alt sein. Laut Polizei hatte er ein südländisches Aussehen und war schwarz gekleidet. „Wie sich bei der Kontrolle der Beamten herausstellte, war der 20-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis“, heißt es weiter. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Ermittler waren der Roller selbst sowie das Kennzeichen gestohlen. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen und bittet unter der Telefonnummer 0821/323-2710 um Zeugenhinweise. (jaka)

86153 Innenstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verfolgungsjagd Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis