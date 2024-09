Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten ist es am Samstag in der Hallstraße gekommen. Nach Auskunft der Polizei hatte sich gegen 5 Uhr morgens zunächst eine verbale Streitigkeit zwischen zwei Gruppen entwickelt. Im weiteren Verlauf wurde daraus demnach eine körperliche Auseinandersetzung. Zeugen meldeten den Vorfall der Polizei. „Die hinzugerufenen Beamten konnten die Situation beruhigen“, heißt es von der Polizei. Bei der Schlägerei wurde nach Polizeiangaben eine Person verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. „Der genaue Verlauf des Streits ist noch nicht abschließend geklärt“, heißt es von den Ermittlern. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden. (jaka)