Schwerer Raub: Das war der Hintergrund des Großeinsatzes am Klinkerberg

In einer Wohnung am Klinkerberg ist es am Dienstag zu einem Streit zwischen drei Personen gekommen. Nach Angaben der Polizei entstand gegen 12 Uhr zunächst eine verbale Auseinandersetzung „aufgrund von Geldforderungen“ zwischen einer 26-Jährigen „und einem 30-jährigen Mann“. Im weiteren Verlauf stieß ein 25-Jähriger offenbar dazu. „Nach derzeitigen Erkenntnissen bedrohten die 26-Jährige und der 25-Jährige den 30-Jährigen anschließend mit einem Messer“, heißt es von der Polizei. Daraufhin verständigte der 30-Jährige die Polizei. Die Polizeibeamten nahmen den 25-Jährigen und die 26-Jährige vor Ort fest und stellten das Messer sicher. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurden die beiden Tatverdächtigen einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle wegen gemeinschaftlicher besonders schwerer räuberischer Erpressung und setzte diese in Vollzug. Die beiden Tatverdächtigen befinden sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt wegen räuberischer Erpressung und prüft nun die genauen Hintergründe des Vorfalls. Wie berichtet, hatte der Vorfall am Dienstag für Aufsehen gesorgt, auch, weil die Polizei aus Sicherheitsgründen vorübergehend den Klinkerberg für Fußgänger und Verkehr sperren ließ. Kurz darauf konnte aber wieder Entwarnung gegeben werden. (jaka)

