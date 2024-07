Unbekannter Dieb stiehlt DJ-Zubehör

Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstag zwischen 23 Uhr und Mitternacht ein Pedalboard, also eine Art von Musik-Equipment, samt Tasche aus einem Schnellrestaurant in der Maxstraße entwendet. Der von dem Diebstahl verursachte Sachschaden liegt in niedriger vierstelliger Eurohöhe. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugen werden von den Ermittlern gebeten, sich bei der Polizei unter 0821/323-2110 mit Hinweisen zu melden. (ehre)

