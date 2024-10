Unbekannter Mann schlägt Jugendlichen in Straßenbahn

In der Gärtnerstraße ist es am Mittwoch zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Straßenbahn der Linie 6. gekommen. Den Angaben der Polizei zufolge schlug gegen 16.10 Uhr ein bislang unbekannter Täter einem 14-jährigen Jungen von hinten gegen den Kopf. „Hierbei wurde der 14-Jährige leicht verletzt“, berichtet die Polizei. Anschließend floh der Unbekannte. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Körperverletzungsdeliktes und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen. (jaka)

