Unfall mit Folgen: Auto und Straßenbahn kollidieren

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstagnachmittag in der Nähe des Plärrergeländes gekommen. Wie die Polizei auf Anfrage bestätigt, seien dort in der Langenmantelstraße ein Auto und eine Straßenbahn kollidiert. In der Straße fahren Trams der Linien 4 in beide Richtungen. Details zu den Hintergründen, möglichen Verletzten und Folgen für den Straßenverkehr waren zunächst nicht bekannt. (jaka

