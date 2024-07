Trams stoßen in der Eserwallstraße zusammen – 20 verletzte Fahrgäste

In der Eserwallstraße in der Nähe des Roten Tores in Augsburg sind am frühen Montagnachmittag zwei Straßenbahnen miteinander kollidiert. Das konkrete Ausmaß des Unfalls ist derzeit noch unklar, offenbar sind aber mehrere Fahrgäste verletzt. Im Innenstadtbereich sind viele Polizeiautos zu sehen und Sirenen zu hören. Ersten Erkenntnissen zufolge haben Fahrgäste etwa Schnittverletzungen durch umherfliegende Glassplitter erlitten. Nach ersten Angaben von Polizei und Feuerwehr wurden insgesamt 20 Personen verletzt, sechs davon so gravierend, dass sie ins Krankenhaus mussten. Einer dieser sechs Menschen war dem Vernehmen nach einer der beiden betroffenen Tram-Fahrer.

Die betroffenen Fahrgäste werden vor Ort in einem Bus der Stadtwerke und einem Wagen der Feuerwehr begutachtet, Verletzte zunächst in Rettungswagen behandelt. In einem ist gegen 14 Uhr eine Frau, die zuvor ihren Mann angerufen und über die Karambolage informiert hat. Er sagt, sie habe ihm geschildert, auf den Rücken gefallen zu sein.

Nach ersten Erkenntnissen entstand die Kollision gegen 13.30 Uhr, als in stadtauswärtige Richtung eine Tram der Linie 3 auf eine Straßenbahn der Linie 2 auffuhr. Polizeisprecher Markus Trieb sprach von einem eigentlich „klassischen Auffahrunfall – nur eben dieses Mal zwischen zwei Straßenbahnen“. Der Sachschaden dürfte in jedem Fall immens sein: Bei beiden Straßenbahnen sind Glasscheiben zersplittert, Teile der Fahrzeughülle sind eingerissen, die beiden Trams wirken wie ineinander verkeilt.

Tram-Unfall in Augsburg: Behinderungen auf den Linien 2 und 3

Ebenso absehbar ist es, dass es im Straßenverkehr zumindest der Linien 2 und 3 zu massiven Behinderungen kommen dürfte. Beide Linien fahren im Normalbetrieb über die Haltestelle Rotes Tor. Auch der übrige Verkehr ist derzeit betroffen; die Straße ist vom Roten Tor bis zum Theodor-Heuss-Platz gesperrt und dient als Einsatzort für Rettungskräfte. Zeugen sprechen von einem „Meer von Blaulicht“. Nach Angaben der Verantwortlichen vor Ort soll die Unfallstelle mindestens zwei Stunden gesperrt bleiben.

In der Eserwallstraße in Augsburg läuft ein Großeinsatz von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr. Foto: Peter Fastl

Neben Polizei und Rettungskräften ist auch die Feuerwehr mit 30 Personen im Einsatz.

Der Artikel wird aktualisiert, sobald neue Informationen vorliegen.