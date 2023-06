Investoren zeigen Interesse an insolventem Lieferdienst Boxbote

Der Augsburger Lieferdienst Boxbote ist insolvent. Allerdings gibt es Hoffnung. Es soll mehrere Kaufinteressenten geben. Das dürfte auch die Stadt freuen.

Für den insolventen Augsburger Lieferdienst Boxbote gibt es offenbar mehrere Kaufinteressenten. Das meldet jetzt der vorläufige Insolvenzverwalter. „Wir führen inzwischen Gespräche mit einigen möglichen Investoren", so Dr. Alexander Zarzitzky von der Kanzlei Anchor Rechtsanwälte. Für eine endgültige Prognose sei es noch zu früh, aber das Interesse sei eindeutig vorhanden. Das Insolvenzverfahren der Boxbote Logistics GmbH soll nach aktuellen Planungen am 1. Juli 2023 eröffnet werden. Bis dahin will Zarzitzky eine Lösung erreicht haben, um eine Fortsetzung des Geschäftsbetriebes sicherzustellen.

Boxbote insolvent: Investoren zeigen Interesse an Augsburger Lieferdienst

Trotz der aktuellen Schwierigkeiten sind die Botinnen und Boten von Boxbote weiter in der Stadt unterwegs und versorgen die Kunden mit Lieferungen. Neben Lebensmitteln vom Stadtmarkt konnten sich diese zuletzt auch Einkäufe einer Shopping-Tour per Lastenrad kostenlos nach Hause liefern lassen. Hierfür hat Boxbote einen "Dropshop" bei Bücher Pustet eingerichtet. Er sollte der Anfang einer innerstädtischen Lieferlogistik für den Einzelhandel sein. Die Stadt hatte deshalb das Projekt unterstützt - auch finanziell. Noch wird der Dropshop wie gewohnt von Boxbote bedient. Auch klassische Marktplatzkundinnen und -kunden können sich weiter Bestellungen von Bäcker oder Metzger liefern lassen.

Boxbote-Gründer Raimund Seibold Foto: Ida König

Das Unternehmen wurde 2015 gegründet und hatte zum Zeitpunkt des Insolvenzantrages zehn Beschäftigte. Als Ursache für die Krise nennt Gründer Raimund Seibold erhebliche Umsatzeinbrüche aufgrund des Ausbruchs des Krieges in der Ukraine mit der daraus folgenden Inflation und Kaufzurückhaltung bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern.

In unserem Podcast "Augsburg, meine Stadt" spricht Seibold über die holprigen Anfänge seines Startups, die Kässpätzle-Idee und das Problem mit Verpackungsmüll.