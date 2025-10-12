Einkaufen unter freiem Himmel: Die Dult endet gut besucht

Für Besucher und Händler ist am Sonntag eine beliebte Veranstaltung zu Ende gegangen: Die Augsburger Herbstdult lud wieder für mehr als eine Woche dazu ein, die Atmosphäre dieser außergewöhnlichen Freiluftkaufstraße zu genießen – oder eben oftmals seltene Gegenstände zu kaufen. Die Auswahl war groß: Dieses Mal waren 114 Markthändler zugelassen, das Sortiment reichte von Textilien zu Holz- und Korbwaren, von Büchern zu Bürsten und anderen Haushaltsgegenständen, von Kochutensilien zu besonderen Kissen. Das Wetter war zum Wochenende zwar herbstlich, aber nicht verregnet; dementsprechend fand die Dult noch mal ihr Publikum. Weiter geht es im kommenden Jahr mit der Frühjahrsdult vom 4. bis zum 19. April. (jaka)
Augsburg-Jakobervorstadt
