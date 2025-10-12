Icon Menü
Augsburg-Jakobervorstadt: Einkaufen unter freiem Himmel: Die Dult endet gut besucht

Augsburg-Jakobervorstadt

Einkaufen unter freiem Himmel: Die Dult endet gut besucht

Die beliebte Freiluftkaufstraße zog auch dieses Mal wieder ihr Publikum an – zum Abschlusswochenende auch bei gutem Wetter. Der nächste Termin steht schon fest.
    Die Herbstdult in der Jakobervorstadt zog am Wochenende noch mal die Besucher an.
    Die Herbstdult in der Jakobervorstadt zog am Wochenende noch mal die Besucher an. Foto: Annette Zoepf

    Für Besucher und Händler ist am Sonntag eine beliebte Veranstaltung zu Ende gegangen: Die Augsburger Herbstdult lud wieder für mehr als eine Woche dazu ein, die Atmosphäre dieser außergewöhnlichen Freiluftkaufstraße zu genießen – oder eben oftmals seltene Gegenstände zu kaufen. Die Auswahl war groß: Dieses Mal waren 114 Markthändler zugelassen, das Sortiment reichte von Textilien zu Holz- und Korbwaren, von Büchern zu Bürsten und anderen Haushaltsgegenständen, von Kochutensilien zu besonderen Kissen. Das Wetter war zum Wochenende zwar herbstlich, aber nicht verregnet; dementsprechend fand die Dult noch mal ihr Publikum. Weiter geht es im kommenden Jahr mit der Frühjahrsdult vom 4. bis zum 19. April. (jaka)

