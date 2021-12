Augsburg

Jüngere Obdachlose finden in Augsburg nur schwer eine Bleibe

Manche Obdachlose schlafen auch im Winter draußen - wie hier etwa in einem Durchgang in der Altstadt. Auch Jüngere sind betroffen.

Plus Gerade im Winter ist es besonders hart, kein Bett für die Nacht zu haben. Manche jungen Wohnungslosen in Augsburg suchen sich Abend für Abend einen Unterschlupf bei Bekannten.

Von Miriam Zissler

In der Wärmestube im Augsburger Domviertel treffen sich viele Bedürftige. Manche von ihnen haben eine Wohnung, manche nicht - was sie vereint, ist die Armut. Ihnen reicht das Geld nicht für das Notwendigste. In der Wärmestube des katholischen Sozialdienstes SKM erhalten sie eine warme Mahlzeit und an Weihnachten auch Geschenke. Während der Corona-Pandemie ist die Not unverändert groß. Fachleute stellen fest, dass auch junge Menschen auf der Straßen leben müssen. Einige von ihnen sind als sogenannte Couchsurfer unterwegs und müssen sich jeden Abends aufs Neue bei Freunden und Bekannten einen Platz zum Schlafen suchen.

