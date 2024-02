Augsburg

Junges Paar rettet das Königlich Bayerische Forstamt in Bergheim

Plus Das Gebäude ist aus dem Ortsbild des Augsburger Stadtteils Bergheim nicht wegzudenken. Trotzdem sollte es abgerissen werden, um Wohnbebauung Platz zu machen. Nun ist alles anders.

Das ehemals Königlich Bayerische Forstamt in Bergheim gehört zu den "ortsbildprägenden" Gebäuden im Augsburger Stadtteil. Beinahe wäre das Haus abgerissen worden. Ein junger Architekt hörte durch Zufall davon und kaufte das Gebäude. Künftig soll das Haus aus dem Jahr 1872 als Wohnraum dienen - doch es gibt einen weiteren Plan.

Tabea Färber und Johannes Zerwes haben das ehemalige Königlich Bayerische Forstamt Bergheim erworben. In den Räumen veranstalteten sie zuletzt eine Kunstausstellung. Foto: Fridtjof Atterdal

Das Haus mit der Adresse "Zum Fuggerschloss 1" hat eine lange Geschichte, berichtet Architekt und Eigentümer Johannes Zerwes. Wie die Adresse erahnen lässt, markierte es einst den Ortsrand Bergheims, in diesem Fall den nördlichen. 1873 zog der erste Oberförster ein, der von hier den Bergheimer Forst verwaltete. 1979 gab die Forstverwaltung das große Gebäude auf. Es ging an die Franziskanerinnen von Maria Stern. Das Forstamt zog innerhalb Bergheims ins neu erbaute Forsthaus um. Die Franziskanerinnen nutzten das Haus dann 40 Jahre lang als Schullandheim und als Tagungsgebäude. In dieser Zeit wurde der Haupteingang zugemauert. Man betritt das Gebäude auch heute noch durch den Hintereingang. 2016 gaben die Franziskanerinnen die Nutzung des Gebäudes auf und es wurde an einen gemeinnützigen Verein vermietet.

