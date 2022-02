Kaffee oder Friseur für Bedürftige: Ein Augsburger Online Shop will helfen

Von einer Augsburger Stiftung gibt es jetzt einen Internetshop, mit dem man Bedürftigen helfen kann - zum Beispiel mit einer Spende für eine warme Mahlzeit.

Die Werbung des Vinzenz Store liest sich ungewöhnlich: "Wir sind ein Online-Shop, in dem du dir nichts kaufen kannst", steht dort gleich zur Begrüßung. Hinter dem ungewöhnlichen Angebot steckt die St. Vinzenz von Paul Stiftung, die caritative und soziale Projekte fördert. Weil sich während der Pandemie viele Aktionen ins Internet verlagert haben, hat sich auch die Stiftung zu diesem Schritt entschieden. Potenzielle Spender können seit Jahresbeginn über den neuen Vinzenz Store Bedürftige mit Spenden unterstützen - auf vielfältige Weise.

Seit Jahresbeginn hat es sich der Vinzenz Store zur Aufgabe gemacht, Hilfsbedarf auf verschiedenen Gebieten zu ermitteln und durch gezielte Spenden zu decken. Dabei wird laut Kerstin Bäuml, bei der Stiftung zuständig für Öffentlichkeitsarbeit, mit Partnerorganisationen wie dem Sozialdienst Katholischer Männer (SKM) oder der Caritas kooperiert.

Augsburger Online Shop bietet Hilfe für Bedürftige

Auf der Website des Vinzenz Store sind Dinge aufgelistet, die für viele leicht zu kaufen, für Bedürftige aber oft unerreichbar sind. Ein ordentlicher Haarschnitt zum Beispiel, eine Tankfüllung, ein weicher Schlafplatz... Es sei "keine Seltenheit mehr, dass man beispielsweise kein Geld für eine entspannte Tasse Kaffee hat, oder sich die Streifenkarte nicht kaufen kann", sagt Bäuml, die die wachsende Armut in Augsburg gut im Blick hat.

Die St. Vinzenz von Paul Stiftung mit Sitz an der Gögginger Straße wird in unterschiedlichen Lebenslagen tätig. Wer seinen Mitmenschen unter die Arme greifen möchte, kann zum Beispiel für ein warmes Getränk, für eine warme Mahlzeit, für einen Einkauf im Sozialkaufhaus spenden. Das Geld fließt an die Stiftung, die es wiederum nach Bedarf an die kooperierenden Hilfsorganisationen verteilt.

Damit Spender einschätzen können, wie viel Geld wie helfen kann, sind Beispiele aufgelistet: Wer einen Friseurbesuch ermöglichen möchte, überweist zwischen 14,50 Euro (Männer) und 39 Euro (Frauen). Wer Menschen Betreuungszeit schenken will, ist mit bis zu 50 Euro dabei. Spendenmöglichkeiten gibt es ab 1,50 bis hin zu 2700 Euro - diese Summe wird fällig, wenn man einen Sozialarbeiter für einen Monat finanzieren möchte.

Was momentan am besten läuft, sind laut Bäuml die kleinen Dinge, bei denen die Hemmschwelle eher gering ist, und der Bereich rund um die Schwangerschaft und die Gesundheit von Mutter und Baby. Aber auch Desinfektionsmittel in Zeiten der Pandemie oder ein Mobiltelefon für den Kontakt zur Familie können in den virtuellen Warenkorb des Onlineshops gelegt werden. Der Shop ist im Moment noch im Aufbau begriffen. Doch die Spendenbereitschaft wächst und am Netzwerk derer, die sich organisatorisch und unternehmerisch beteiligen, werde weiter geknüpft.