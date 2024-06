Kaffee und Kaufspaß: Diese neun Ladencafés in Augsburg sollten Sie kennen

Einkaufen und entspannt einen Kaffee trinken – in einigen Geschäften in Augsburg ist beides möglich. Diese neun Ladencafés empfiehlt die Redaktion.

Ob im Modehaus, im Museum oder im Plattenladen: In Augsburg gibt es viele Geschäfte, in denen man auch einen Kaffee trinken oder Kuchen essen kann. Die Lokalredaktion der Augsburger Allgemeinen stellt einige dieser Ladencafés vor.

Café im Maximilianmuseum: Leseecke, historische Spiele und Cappuccino

Im Café des Maximilianmuseums ist alles auf das Motto der Renaissance abgestimmt. Neben Mustertüchern der Neuen Augsburger Kattunfabrik (NAK), für die Augsburg einst bekannt war, zahlreichen Büchern und Andenken im Museumsshop befindet sich das Museumscafé. Hier können die Besucherinnen und Besucher historische Spiele wie Römische Mühle und Kalaha ausleihen und zusammen bei einer Tasse Kaffee spielen. Außerdem bietet eine Leseecke die Möglichkeit, Bücher und Kataloge aus dem Museumsladen zu lesen. Besonders beliebt im Museumscafé ist der Cappuccino. Viele Stammgäste kommen dafür regelmäßig in den Laden. Außerdem gibt es Kuchen und Torten vom Kaffeehaus Dichtl und der Bäckerei Schubert. Besonders gut besucht ist das Café, wenn im Museum eine Veranstaltung stattfindet. An der Langen Kunstnacht zum Beispiel hat das Museumscafé bis Mitternacht geöffnet. Besucherinnen und Besucher finden hier dann eine große Auswahl an Erfrischungsgetränken und auch alkoholfreien Cocktails.

Im Café im Maximilianmuseum ist der Cappuccino besonders beliebt. Foto: Julia Geppert

Adresse: Fuggerplatz 1. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag, 10 bis 17 Uhr.

Vinyl Café: Bei einer Tasse Kaffee in der Vergangenheit schwelgen

Das Vinyl Café in Göggingen macht seinem Namen bereits seit zehn Jahren alle Ehre. In dem kunterbunten Geschäft findet man von Schallplatten in allen Größen bis hin zu Filmen oder CDs alles, was das Musikerherz begehrt. Der Kaffee ist dann ein Bonus, den man oftmals auch kostenlos dazubekommt, um das Stöbern durch die Schallplatten zu erleichtern. Auch die verschiedenen Softgetränke laden zu einer kurzen Bummelrunde ein, die man im Sommer sogar im Außenbereich des kleinen Geschäfts genießen kann. Musikliebhaber können also mit einem kleinen Besuch im Vinyl Café nichts falsch machen.

Im Vinyl Café gibt es zwischen Schallplatten auch immer guten Espresso. Foto: Kim Luisa Kreissl (Archivbild)

Adresse: Bayerstraße 14 (Göggingen). Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 11 bis 14 Uhr, 15 bis 19 Uhr; Samstag 12 bis 16 Uhr.

Café Malzeit: Ausgefallene Geschenkartikel und hausgemachter Kuchen

Dass der Schwerpunkt auf der Kaffeebohne liegt, zeigt das Ladencafé Malzeit mit über 100 verschiedenen Kaffeesorten im Angebot. Doch nicht nur die Vielfalt an Kaffee überzeugt: Kaffeeliebhaber finden hier auch alles, was das Herz begehrt – von hochwertigem Kaffeezubehör und stilvollem Geschirr bis hin zu duftenden Kerzen und charmanten Geschenkartikeln ist für jeden etwas dabei.

Besonderen Wert legt das Café Malzeit auf regionale und nachhaltige Produkte, was sowohl im Winter als auch im Sommer zahlreiche Gäste anzieht. Während der warmen Monate ist das Bio-Eis besonders beliebt, doch im Mittelpunkt steht immer der kulinarisch vielfältige Kaffee, der sowohl bei Stammkunden als auch bei Neuzugängen großen Anklang findet. Ergänzt wird das Angebot durch hausgemachte Kuchen in allen erdenklichen Varianten, die perfekt zu den Kaffeespezialitäten passen.

Wer also Lust auf eine köstliche Tasse Kaffee hat und gleichzeitig ein wenig bummeln möchte, ist im Malzeit genau richtig.

Kaffeezubehör, Geschenkartikel und natürlich auch Kaffee gibt es im Café Malzeit zu kaufen. Foto: Aaliyah Eltayeb

Adresse: Bismarckstraße 14. Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 10 bis 18.30 Uhr; Samstag 10 bis 17 Uhr.

Tante Emma Laden & Café: Ein Ort der Entschleunigung

Im Tante Emma Laden können Lebensmittel-Einkaufen und Kaffeetrinken zusammenfallen. Im Standort am Fischertor sind Laden und Café jedoch räumlich getrennt, man muss den Supermarkt verlassen, um ins Café direkt nebenan zu gelangen. Der Tante Emma Laden ist Teil eines gemeinnützigen Projekts der BIB Augsburg und bietet beispielsweise arbeitssuchenden Menschen einen Arbeitsplatz. Im Laden wird auf eine entspannte Atmosphäre gesetzt: Dort werden vor allem regionale Produkte, die auch möglichst plastikfrei verkauft werden, angeboten. Im Café gibt es neben täglich frisch gebackenen Kuchen auch Kaffee, Frühstück sowie Mittagessen. Dabei gibt es eine wechselnde Wochenkarte von Mittagsgerichten mit einem Fleischgericht und beinahe jeden Tag gibt es auch eine vegetarische oder vegane Alternative. Beispiele: Tafelspitz, Linsencurry, Doradenfilet oder Gemüselasagne. Besonders Stammgäste kommen immer wieder wegen der günstigen und abwechslungsreichen Mittagskarte.

Im Tante Emma Laden und Café in der Otto-Lindenmeyer-Straße ist die Mittagskarte besonders beliebt. Foto: Raya Nouri

Adresse beider Cafés: Am Fischertor 2. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr; Samstag 8 bis 14 Uhr.

Otto-Lindenmeyer-Straße 45. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr; Samstag 8 bis 14 Uhr.

Regardez Vintage: Nachhaltig einkaufen und abhängen

Kaffee und Shoppen verbinden die meisten mit Entspannung – warum also nicht beides kombinieren? Seit dem 1. März ist dies im Vintage-Kleidungsgeschäft Regardez Vintage möglich.

Das Ziel des Geschäfts ist es, eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen, in der Kaffee nicht fehlen darf. Die gemütlichen Sitzgelegenheiten laden dazu ein, sich vom Shoppingstress zu erholen. Wer eine kurze Pause braucht, kann es sich auf den Sofas bequem machen, einen Kaffee genießen und bei einer Runde Uno entspannen.

Die entspannte Atmosphäre und die regelmäßigen Abendveranstaltungen bieten auch die perfekte Gelegenheit, neue Freundschaften zu schließen. Nebenbei tut man noch etwas Gutes für die Umwelt, denn das Geschäft steht für Nachhaltigkeit. Mit jedem Verkauf wird die Neupflanzung von Bäumen unterstützt, um den Einkauf so umweltfreundlich wie möglich zu gestalten.

Wer also auf der Suche nach dem neuesten Vintage-Kleidungsstück ist, kann dies jetzt bei einer Tasse Kaffee im Regardez Vintage tun.

Der Verkauf von Kleidung und Kaffee im Regardez Vintage unterstützt die Neupflanzung von Bäumen. Foto: Felix Beschta

Adresse: Unter dem Bogen 2. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 12 bis 19 Uhr; Samstag 11 bis 19 Uhr.

Kaffee Fleck in der Buchhandlung Thalia: Das ideale Café für Leseratten

Bücherfans und auch Kaffeeliebhaber kommen im Kaffee Fleck auf ihre Kosten. Dieses befindet sich im ersten Stock der Thalia-Buchhandlung in der Annastraße. Das charmante Café bietet eine perfekte Mischung aus gemütlichem Ambiente und kulinarischen Genüssen, die für jeden Geschmack etwas bereithalten. Das Kaffee Fleck ist der ideale Ort für eine entspannte Pause zwischendurch, um dem Alltagsstress zu entfliehen und sich eine wohlverdiente Auszeit zu gönnen. Vielleicht sogar mit dem neu gekauften Buch, in das man sich dort eine Weile vertiefen kann.

Das Angebot verbindet Klassisches mit Modernem: Von vegan bis vegetarisch, aber auch glutenfreien Angeboten ist von allem etwas dabei. Besonders lecker sind die Smoothies und das Erdbeertiramisu, welches bei den Kunden sehr beliebt ist. Das Café überzeugt jedoch auch mit klassischen Gebäckstücken wie dem Marmorkuchen oder dem Apfelkuchen.

Bei einer Tasse Kasse im Kaffee Fleck in der Buchhandlung Thalia können die Kunden ihre neuen Bücher lesen. Foto: Aaliyah Eltayeb

Adresse: Annastraße 21 – 23. Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 9.30 bis 20 Uhr.

Café bei Schuh Schmid: Große Auswahl an Schuhen und günstiger Kaffee

Zwischen einer großen Auswahl an Schuhen befindet sich im ersten Stock des Modehauses Schmid ein schickes Café mit vielen Sitzgelegenheiten. Es bietet eine reiche Auswahl an Heiß- und Erfrischungsgetränken sowie Kuchen. Das Café ist den ganzen Tag gut besucht. Viele Gäste nutzen die Gelegenheit, einen Kaffee zu trinken, während ihre Begleiterinnen und Begleiter einkaufen. Gerade am Wochenende sitzen hier viele Männer und warten auf ihre Frauen. Das Café zählt viele Stammgäste, die besonders das günstige Kaffee-und-Kuchen-Angebot für 4,99 Euro anzieht. Aber auch der Espresso für einen Euro gilt für einige Besucher als Highlight. Das Kuchenangebot kommt von der Konditorei Euringer. Dessen Bienenstich ist stadtbekannt.

Nach dem erfolgreichen Schuhkauf können die Kunden bei Schuh Schmid Kaffee und Kuchen genießen. Foto: Felix Beschta

Adresse: Bürgermeister-Fischer-Straße 9. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 bis 17 Uhr; Samstag 10 bis 18 Uhr.

Into the Wild: Ausgefallene Mode, Kaffee und Wein

Direkt in der Innenstadt in der Nähe des Rathauses zwischen anderen Kleidungsgeschäften, Bücherläden und Restaurants befindet sich das Bekleidungsgeschäft Into the wild. Hier gibt es Damenmode, Accessoires und eine Auswahl an Getränken. Das Geschäft ist bunt eingerichtet: Ein grüner Teppich ziert den Boden, und Blumen mit Blättermuster schmücken die Barhocker. Auch die Kleidung ist bunt und ausgefallen. Wenn man sich vom Shoppen erholen möchte, kann man hier bei einem Kaffee, Wasser, Softdrinks oder einem alkoholischen Getränk frische Energie tanken. Manche Kunden kommen aber auch nur wegen des Kaffees aus der Siebträgermaschine. Vor allem, wenn Paare gemeinsam kommen, trinken die Männer in der Zwischenzeit gerne einen Espresso oder Cappuccino. Im Sommer gibt es sogar 20 Plätze im Außenbereich. Neben verschiedenen Kaffeesorten gibt es auch Matcha- sowie Chaitee oder verschiedene Spritz-Sorten und Weine.

Nach dem Einkaufen kann man sich im Into the wild bei einem Kaffee oder Spritz erholen. Foto: Raya Nouri

Adresse: Philippine-Welser-Straße 5. Öffnungszeiten: Montag 14.00 bis 18.30 Uhr; Dienstag bis Freitag: 11 bis 18.30 Uhr; Samstag 10 bis 17 Uhr.

EspressUno im Wöhrl: Mit Ausblick auf die Innenstadt einen Kaffee genießen

Shoppen mit dem Angenehmen – nämlich dem Kaffee – verbinden, ist das Ziel des Cafés EspressUno im Bekleidungsgeschäft Wöhrl. Denn Einkaufen kann nach einer Zeit anstrengend werden, weshalb das Café die perfekte Auszeit darstellt. Mit Kaffee, Kuchen und leckeren Snacks verwöhnt es die Kundschaft. Aber nicht nur Stammkunden finden sich dort immer wieder ein, auch Neuzugänge werden vor allem von den gemütlichen Sitzgelegenheiten auf der Dachterrasse angezogen, von der man einen wunderschönen Ausblick über die Augsburger Innenstadt genießen kann.

Ein Besuch im EspressUno lohnt sich auf jeden Fall – sei es für eine kurze Verschnaufpause oder um den Tag in entspannter Atmosphäre ausklingen zu lassen.

Das EspressUno im Obergeschoss des Modehauses Wöhrl bietet eine Dachterrasse mit tollem Ausblick. Foto: Aaliyah Eltayeb

Adresse: Moritzplatz 7. Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 10 bis 18 Uhr.