Kaffee und Kuchen wie bei Oma: Diese Kaffeehäuser setzen auf Tradition

Von Felix Beschta - vor 19 Min.

Wer einen Kuchen essen möchte, der wird in Augsburgs Innenstadt schnell fündig. Drei alteingesessene Kaffeehäuser stechen heraus. Wir haben sie besucht.

Ein Stück Torte oder Kuchen, dazu eine Tasse Cappuccino und in angenehmer Atmosphäre entspannen oder zu einem Kaffeekränzchen zusammenkommen. In Augsburg gibt es eine Vielzahl an Cafés. Einige setzen auf ausgefallene Konzepte oder neue Trends. Doch es geht auch anders. Mit Eber, Dichtl und Euringer gibt es in der Innenstadt drei traditionelle Kaffeehäuser, die seit Jahrzehnten etabliert sind. Was diese Häuser besonders macht.

Direkt am Augsburger Rathausplatz steht seit 99 Jahren das Café Eber. Christian Eber führt das Familienunternehmen in der vierten Generation. Die Konditorei bietet eine große Auswahl an verschiedenen Pralinen und Torten an. Bekannt sei gerade der Himbeerwürfel, meint Eber. "Den bekommt einfach keiner so gut hin." Das Traditionsunternehmen setze auf Kontinuität. Einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiteten schon lange im Kaffeehaus. "Eine Mitarbeiterin ist seit 49 Jahren bei uns", sagt Eber. "Die hat hier schon gearbeitet, da war ich noch gar nicht geboren."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .