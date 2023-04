"Kalt aber gut": Plärrer-Schausteller und Dult-Händler ziehen Bilanz

Der Augsburger Osterplärrer und die Dult enden am Sonntag. Bei der Bilanz spielen lange Unterhosen und Mützen, aber auch zufriedene Gesichter eine Rolle.

"Es ist so kalt, ich trage an meinem Stand Skiunterwäsche", hat unlängst die Verkäuferin eines Süßigkeiten-Standes auf dem Osterplärrer bekundet. Mit der dicken Kleidung ist für die Schaustellerin und ihre Kollegen vorerst Schluss. Am Sonntag gingen der Plärrer, aber auch die Augsburger Dult zu Ende. Beide Veranstaltungen litten unter dem meist kalten und regnerischen Wetter. Dennoch herrscht größtenteils Zufriedenheit.

"Im Großen und Ganzen war es ein guter Plärrer", meint Josef Diebold, Vorsitzender des schwäbischen Schaustellerverbandes. Das habe auch das Wetter nicht vermiesen können. Der Plärrer liege im Trend. Mit seiner Strahlkraft über Augsburg hinaus habe man viele Besucherinnen und Besucher bis aus dem Allgäu anziehen können. An den gefüllten Bierzelten kam es aus Sicherheitsgründen vorübergehend immer wieder zu Einlass-Stopps. An den wenigen schönen Tagen war auch das Außengelände proppevoll. Wie etwa am vergangenen Freitag und Samstag.

50 Bilder Plärrer in Augsburg: So ausgelassen war die Stimmung am Freitagabend Foto: Valterio D'Arcangelo

Da war freilich auch die Augsburger Dult gut besucht. Die Umsätze der Händlerinnen und Händler auf der Dult, so fasst Manuela Müller-Manz zusammen, seien wie das Wetter "durchwachsen" gewesen. Die Kunden seien nur für gezielte Käufe gekommen, "die Verweildauer war aber kurz". Nun hoffen alle, dass sich das Wetter beim Herbst-Plärrer und bei der Herbst-Dult von der besseren Seite zeigen wird.

