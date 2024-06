Augsburg

Kampf für Kurzzeitpflegeplätze: Verzweifelte Eltern machen Druck

Plus In Schwaben gibt es kaum Kurzzeitpflegeplätze für schwer kranke Kinder. Ein in Augsburg geplantes Bauvorhaben liegt aktuell auf Eis. Die Eltern gehen auf die Barrikaden.

Von Katharina Indrich

3266 Kinder mit Pflegegrad gibt es in Schwaben, sagt Angela Jerabeck. Und gerade einmal sieben Kurzzeitpflegeplätze für alle zusammen. Kinder, die kontinuierlich überwacht werden müssen oder an schweren Epilepsieformen leiden, könnten nicht einmal die in Anspruch nehmen. "In Augsburg haben wir 350 schwer pflegebedürftige Kinder und im Umkreis von 100 Kilometern findet sich kein Platz für sie."

Seit 15 Jahren kämpft Jerabeck, Gründerin des Vereins Dachskinder im Landkreis Augsburg, darum, dass sich etwas ändert. Dass Eltern, die eine Auszeit von der jahrelangen Dauerbelastung der Pflege brauchen, die ins Krankenhaus müssen oder einfach einmal einen Ausflug mit den Geschwisterkindern machen wollen, einen Ort haben, an dem sie ihre Kinder gut versorgt wissen. 2022 ging dann endlich etwas vorwärts. Für mehrere Millionen Euro sollte in Augsburg unter Trägerschaft der Katholischen Jugendfürsorge, finanziell unterstützt vom Bezirk Schwaben, der "Dachsbau" mit sechs Pflegeplätzen entstehen. Für 2024 oder 2025, hatte Bezirkstagspräsident Martin Sailer vor zwei Jahren mit der Inbetriebnahme des Dachsbaus gerechnet. Das Grundstück ist bereits gerodet, Stiftungsgelder zugesagt. Doch ein neues Gesetz, das 2028 in Kraft treten könnte, hat das Projekt zum Stillstand gebracht.

