Karaoke-Abend im Hallo Werner: Auch für das falsche Singen gibt es Applaus

Am Anfang klingt es so, als ob in irgendeiner Folterkammer ein Goldhamster gequält wird. Michael „Michi“ Kalb versucht verzweifelt, die Töne zu treffen und den Text an der richtigen Stelle einzusetzen. Das Publikum unterstützt ihn. „An der Copacabana und am Wörthersee - starke Männer sind nie passe‘“, dröhnt es durch das Lokal, das Kneipengänger in Augsburg schon seit über zehn Jahren unter dem Namen „Hallo Werner“ kennen und wo in früher einmal der „Froschkönig“ beheimatet war. Jeweils am ersten Donnerstag Monat ist dort Karaoke-Abend.

Wolfgang Langner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rio Reiser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Copacabana Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis