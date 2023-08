Karriere und Familie: Erfolgreiche Frauen geben Einblicke in ihren Alltag

Von Andrea Wenzel - vor 59 Min.

Kathrin Lampe, Ramona Meinzer, Daniela Kühne und Andrea Pfundmeier sind beruflich erfolgreich – und sie haben Familie. Wie sich beides vereinbaren lässt.

Noch immer sind Frauen in Führungspositionen deutlich seltener vertreten als Männer. Laut einer Erhebung der IHK Schwaben sind in Augsburg 74 Prozent der Chefetagen oder Unternehmensleitungen von Männern besetzt. Nur 26 Prozent der Unternehmer, Geschäftsführer, persönlich haftenden Gesellschafter sowie Vorstände sind weiblich. Warum ist das so, fragen sich die Frauen, die in solchen Positionen tätig sind, und erzählen, wie sie dorthin gekommen sind und warum das gut so ist.

Kathrin Lampe leitet die Werbeagentur Creationell. Foto: Silvio Wyszengrad

Kathrin Lampe, Inhaberin der Werbeagentur Creationell

