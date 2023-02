Augsburg

vor 32 Min.

Kassierte ein Obst- und Gemüsehändler Schmiergelder in Millionenhöhe?

Der Geschäftsführer einer Vermarktungsorganisation soll im Lauf von fünf Jahren fast zwei Millionen Euro an Schmiergeldern kassiert haben. Nun steht er vor Gericht.

Plus Der Manager einer Vermarktungsorganisation soll für den Handel mit Obst und Gemüse fast zwei Millionen an Schmiergeldern kassiert haben. Nun steht er in Augsburg vor Gericht.

Von Peter Richter Artikel anhören Shape

Warum die Preise für Energie und Lebensmittel seit vorigem Jahr stark gestiegen sind, ist allgemein bekannt. Dass es auch kriminelle Gründe geben kann, warum Obst und Gemüse plötzlich teurer werden, könnte ein Prozess aufzeigen, der vor dem Augsburger Landgericht angelaufen ist. Auf der Anklagebank sitzt ein früherer Manager von Landgard. Er soll knapp zwei Millionen Euro an Schmiergeldern eingesteckt haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen