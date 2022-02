Katja Bergmann ist die neue Schulleiterin am Maria-Theresia-Gymnasium

Der 44-Jährigen sind Vielfalt und das Miteinander an der Schule wichtig. Trotz Corona will sie vieles möglich machen.

Seit Februar leitet Katja Bergmann das Maria-Theresia-Gymnasium (MTG), nachdem ihr Vorgänger, Jürgen Denzel, in den Ruhestand verabschiedet worden war. Er freut sich, dass Bergmann die Leitung übertragen wurde, schließlich habe sie ihn bereits seit 2018 als Mitarbeiterin des Direktorats und seit 2019 als seine Stellvertreterin unterstützt. Für die 44-Jährige ist der Beruf der Lehrerin der "beste Job der Welt", weil es tagtäglich Rückmeldungen von der Schülerschaft gebe. Eine agile Schule ist ihr wichtig - eine, in der es keinen Stillstand gibt und die Vielfalt gelebt wird.

Drei Ausbildungsrichtungen, Wahlfächer, Kooperationen - bis Katja Bergmann alle Möglichkeiten an ihrem Gymnasium aufgezählt hat, dauert es eine Weile. All diese Bausteine, wie etwa eine Zusammenarbeit mit dem Staatstheater Augsburg oder das Lernen in einem digitalen Raum, führten dazu, dass die Schülerinnen und Schüler Erfahrungen sammeln könnten, Selbstständigkeit lernten und einen offenen Blick erhielten. An dieser Vielfalt will sie mit der Lehrerschaft arbeiten - genauso wie am Miteinander. "Das Skilager kann aufgrund von Corona nicht stattfinden. Doch stattdessen machen wir jetzt Tagesfahrten", erzählt sie. Der Tanzkurs werde im April ebenfalls stattfinden. "Wir machen alles, was geht."

Im vergangenen Jahr promovierte Katja Bergmann

Die neue Schulleiterin ist seit 2008 am MTG. Sie wuchs in Erlabrunn im Erzgebirge in Sachsen auf und studierte Lehramt für Deutsch und Geschichte in Chemnitz und Potsdam. Ihr Referendariat absolvierte sie der Liebe wegen in Friedberg und blieb anschließend in Bayern. Im vergangenen Jahr promovierte sie über den deutsch-baltischen Schriftsteller Werner Bergengruen und übernahm die Vizepräsidentschaft in der Werner-Bergengruen-Gesellschaft. Ihre Freizeit verbringt sie mit ihrem Lebensgefährten und ihrer Katze, Zeit steckt sie unter anderem auch ins Nähen oder ihre alte Vespa. "Die braucht viel Zuwendung", sagt sie und lacht.