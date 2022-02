Kein Licht-aus-Protest: Rathaus bleibt bei Corona-Demos beleuchtet

Plus Soll aus Protest gegen Corona-Demos die Beleuchtung des Augsburger Rathauses ausgeschaltet werden? Warum OB Eva Weber die Idee gut findet, das Licht aber trotzdem an bleibt.

Die Corona-Demonstrationen in Augsburg polarisieren. Regelmäßig versammeln sich Tausende Menschen, um gegen die Corona-Maßnahmen und eine mögliche Impfpflicht zu demonstrieren. Andererseits gibt es auch viele, die sich über den Protest ärgern. Einige Augsburger Stadträte unterstützen deshalb die Idee, während der Demonstrationen die Beleuchtung des Rathauses auszuschalten – quasi als stummer Protest gegen die Verharmlosung der Pandemie. Die Stadt hat die Idee geprüft – kommt aber zu dem Ergebnis, dass das Licht anbleiben muss.