Kinder dürfen in den Ferien wieder kostenlos in Augsburger Freibäder

Auch in diesem Jahr haben Kinder und Jugendliche bis einschließlich 18 Jahre vom letzten Schultag am Donnerstag, 31. Juli bis zum letzten Ferientag am Montag, 15. September freien Eintritt in die Augsburger Freibäder Fribbe, Bärenkellerbad und Familienbad. Das Haunstetter Naturfreibad ist kein städtisches Freibad und von der Regelung ausgenommen.

Die Aktion mit dem Gratis-Eintritt hatte die Stadt in der Coronaphase eingeführt und setzt sie nun fort. „Die

Eintrittsfreiheit unterstützt dabei vor allem Familien, die ihre Sommerferien hier in Augsburg verbringen und die sich einen regelmäßigen Freibadbesuch mit der gesamten Familie vielleicht nicht leisten können“, so Sportreferent Jürgen Enninger (Grüne). Im vergangenen Sommer wurden 45.000 Gratis-Tickets an Kinder und Jugendliche in den Ferien ausgegeben.

Auch der Stadtjugendring wird in den Bädern mit Streetworkern unterwegs sein, um Kontakt zu Jugendlichen zu knüpfen. 2024 hatte es kurzzeitig eine Debatte über die Zahl der Polizeieinsätze in Freibädern gegeben, nachdem 2023 ein Anstieg zu verzeichnen war. Die Stadt reagierte mit Streetworkern und einer Rücksichtnahme-Kampagne. In der vergangenen Saison gab es nur noch neun statt 40 Einsätze. (skro)