Kinderkanal Kika zeichnet eine Augsburger Schülerin für ihr Engagement aus

Lorina ist 15 Jahre alt und wurde in der Ukraine geboren. Heute hilft sie in Augsburg anderen Geflüchteten und wird dafür besonders geehrt.

Füreinander da sein. Das ist wichtig, wenn das Leben schwere Zeiten bereithält. Als zwei Erzieherinnen aus der Ostukraine dieses Frühjahr beschließen, mit 30 Kindern aus einem Waisenhaus zu fliehen, ist das mutig. Doch Anfang des Jahres rückt die Bedrohung durch den Krieg immer näher und es scheint keinen anderen Ausweg zu geben. Im März kommen die Waisen in Augsburg an und wohnen erst einmal in der Jugendherberge. 18 besuchen bald die St.-Georg-Schule im Augsburger Domviertel. Dort treffen die Kinder auf eine Augsburger Schülerin, die weiß, wie es ist, neu in einem fremden Land zu sein. Sie heißt Lorina und hat jetzt eine besondere Auszeichnung bekommen.

Lorina war fünf Jahre alt, als sie nach Deutschland kam. Ihre Familie verließ die ukrainische Hauptstadt Kiew, um eine bessere Zukunft zu haben. Die heute 15-Jährige kennt es, in einem Land fremd zu sein, in einem fremden Bett zu schlafen und die Sprache der neuen Heimat nicht zu beherrschen. Als dieses Frühjahr bekannt wird, dass Kinder aus der Ukraine an die St.-Georg-Schule kommen, fragt eine Lehrkraft, wer Russisch oder Ukrainisch spricht. Lorina sieht ihre Chance zu helfen.

Die 15-Jährige Augsburgerin übersetzt für ukrainische Mitschüler

Die 15-Jährige ist dabei, als die Schulleitung die ukrainischen Neuankömmlinge in Augsburg begrüßt. Von da an hilft sie zu übersetzen. „Ich bin mittlerweile wie eine Schwester für die Kinder“, sagt Lorina. Mehr Jugendliche aus der Ukraine kamen nach und nach an die St.-Georg-Schule. Trotz des Lehrermangels konnte eine eigene ukrainische Klasse gegründet werden. Und bei Problemen, Sorgen oder Einsamkeit hat Lorina ein offenes Ohr für alle.

In der Ukraine kennt man das kyrillische Alphabet. Die Kinder hier müssen also nicht nur eine neue Sprache lernen, sondern auch eine neue Art zu schreiben. Das fällt vielen nicht leicht. Laut Lorina vermissen einige der Geflüchteten die Ukraine auch wegen der Sprache, da Deutsch schwer zu lernen sei. Dennoch sind die Kinder gut integriert, spielen gemeinsam mit allen Schülerinnen und Schülern auf dem Pausenhof der St.-Georg-Schule. Und falls es doch Probleme gibt, können sie sich an Lorina wenden.

Der Fernsehsender Kika zeichnete die Augsburger Schülerin aus

Dieses Engagement ist nicht selbstverständlich, deshalb wurde die Augsburger Schülerin nun geehrt. Der Fernsehsender Kika von ARD und ZDF hat ihr den Special Award verliehen, der dieses Jahr im Zeichen der Ukraine-Hilfe stand. Ein Reporter wurde im Rahmen einer Dokumentation über die ukrainischen Neuankömmlinge auf Lorinas ehrenamtliche Arbeit aufmerksam. Dass Lorina am Ende wirklich den Preis bekommen hat, kam für sie völlig unerwartet.

Die Freude ist groß. Traum der 15-Jährigen war es schon immer, Menschen zu helfen. Dabei hat sie viel von ihrer Mutter Tatyana Al Robeihi gelernt, denn auch sie hilft, wo sie kann. Seit Beginn des Kriegs hat sie ihre Familie und Bekannte aus Kiew unterstützt, die die Ukraine verlassen wollten. Dabei ist ein Thema besonders schwierig: für ukrainische Familien Wohnungen in Augsburg zu finden. Aber Lorina und ihre Mutter Tatyana wissen auch, dass es oft schon ein Trost ist, in schwierigen Zeiten füreinander da zu sein.